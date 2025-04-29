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17-летний Илья Ермаков подписал контракт с университетом Святого Бонавентуры в NCAA

17-летний Илья Ермаков подписал контракт с университетом Святого Бонавентуры в NCAA
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17-летний разыгрывающий Илья Ермаков продолжит карьеру в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Игрок подписал контракт с университетом Святого Бонавентуры. Об этом информирует пресс-служба заведения.

Фото: Bonnies Men's Basketball

Как отметили в пресс-службе команды, Илья предпочёл университет Святого Бонавентуры нескольким другим заведениям, у которых был интерес к нему.

Отметим, что менеджером в новой команде Ермакова работает авторитетный бывший инсайдер НБА Эдриан Войнаровски.

Илья является серебряным призёром Единой молодёжной лиги ВТБ (2024), серебряным призёром регулярного чемпионата Суперлиги (2025). Кроме того, спортсмен входил в символическую пятёрку регулярного чемпионата Суперлиги (2025).

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