17-летний Илья Ермаков подписал контракт с университетом Святого Бонавентуры в NCAA

17-летний разыгрывающий Илья Ермаков продолжит карьеру в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Игрок подписал контракт с университетом Святого Бонавентуры. Об этом информирует пресс-служба заведения.
Фото: Bonnies Men's Basketball
Как отметили в пресс-службе команды, Илья предпочёл университет Святого Бонавентуры нескольким другим заведениям, у которых был интерес к нему.
Отметим, что менеджером в новой команде Ермакова работает авторитетный бывший инсайдер НБА Эдриан Войнаровски.
Илья является серебряным призёром Единой молодёжной лиги ВТБ (2024), серебряным призёром регулярного чемпионата Суперлиги (2025). Кроме того, спортсмен входил в символическую пятёрку регулярного чемпионата Суперлиги (2025).