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Эдриан Войнаровски оценил 17-летнего россиянина Ермакова, который будет выступать в NCAA

Эдриан Войнаровски оценил 17-летнего россиянина Ермакова, который будет выступать в NCAA
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Бывший инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эдриан Войнаровски, который сейчас работает менеджером университета Святого Бонавентуры, прокомментировал переход в команду 17-летнего разыгрывающего Ильи Ермакова.

«Мы очень рады приветствовать Илью Ермакова в университете Святого Бонавентуры и в нашей баскетбольной программе. Несмотря на предложения от ведущих команд конференций «большой четвёрки», Илья выбрал нашу программу, и его решение создало резонанс во всём баскетбольном мире. Он считается лучшим молодым перспективным игроком в России и, возможно, лучшим разыгрывающим страны за последние несколько лет. Илья олицетворяет наше стремления находить таланты чемпионского уровня с профессиональным перспективами по всему миру. Верим, что у Ильи в конечном счёте будет шанс войти в число лучших разыгрывающих конференции Atlantic 10», — приводит слова Войнаровски пресс-служба университета Святого Бонавентуры.

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