Стив Керр назвал лучшего защищающегося игрока, которого он когда-либо видел
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр комплиментарно высказался о тяжёлом форварде команды Дрэймонде Грине после четвёртого матча первого раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс».
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 27, Подзиемски - 26, Карри - 17, Хилд - 15, Пост - 13, Грин - 6, Муди - 3, Пэйтон II - 2, Куминга, Луни, Ки, Сантос, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 31, Ванвлит - 25, Томпсон - 17, Брукс - 11, Грин - 8, Смит II - 6, Адамс - 5, Исон - 3, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Напомним, «Голден Стэйт» победил со счётом 109:106. Счёт в серии, которая будет продолжаться до четырёх побед, стал 3-1 в пользу «Уорриорз».
«Он лучший защищающийся игрок, которого я когда-либо видел в своей жизни», — сказал Керр на пресс-конференции.
Грин в четвёртом матче с «Хьюстоном» провёл на площадке более 30 минут и за это время набрал шесть очков, совершил восемь подборов и отдал две передачи.
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