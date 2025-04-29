Стив Керр назвал лучшего защищающегося игрока, которого он когда-либо видел

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр комплиментарно высказался о тяжёлом форварде команды Дрэймонде Грине после четвёртого матча первого раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс».

Напомним, «Голден Стэйт» победил со счётом 109:106. Счёт в серии, которая будет продолжаться до четырёх побед, стал 3-1 в пользу «Уорриорз».

«Он лучший защищающийся игрок, которого я когда-либо видел в своей жизни», — сказал Керр на пресс-конференции.

Грин в четвёртом матче с «Хьюстоном» провёл на площадке более 30 минут и за это время набрал шесть очков, совершил восемь подборов и отдал две передачи.

Главные новости дня: