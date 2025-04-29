НБА признала ошибку в матче плей-офф, которая могла стоить «Лейкерс» победы

Судьи допустили ошибку в концовке четвёртого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.

В судейском отчёте, представленном на сайте НБА, отмечается, что форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниелс задел ногу разыгрывающего «Лос-Анджелеса» Луки Дончича за 34 секунды до конца четвёртой четверти. Эпизод должен был привести к фолу и пробитию двух штрафных бросков со стороны словенца. На тот момент «Лейкерс» уступали «Тимбервулвз»» одно очко.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

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