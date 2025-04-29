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Владимир Гомельский оценил шансы «Миннесоты» завоевать чемпионство в этом сезоне НБА

Владимир Гомельский оценил шансы «Миннесоты» завоевать чемпионство в этом сезоне НБА
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Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно шансов клуба «Миннесота Тимбервулвз» стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в этом сезоне.

«Не думаю, что «Миннесота» способна победить «Оклахому», если команды встретятся между собой», — написал Гомельский.

Напомним, в первом раунде плей-офф НБА «Миннесота» встречается с «Лос-Анджелес Лейкерс». После четырёх матчей серии счёт 3-1 в пользу «Тимбервулвз». Серия будет продолжаться до четырёх побед. Пятая игра запланирована на 1 мая. Она пройдёт в Лос-Анджелесе. Начало – в 5:00 мск.

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