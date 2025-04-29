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Названы подробности участия Лахина в престижном тренировочном лагере перед драфтом НБА

Названы подробности участия Лахина в престижном тренировочном лагере перед драфтом НБА
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Телеграм-канал «Перехват» поделился подробностями относительно участия российского игрока Виктора Лахина в одном из старейших тренировочных лагерей Portsmouth Invitational, который проводится ежегодно с 1953 года в Портсмуте (штат Вирджиния, США). Участие в турнире принимают лучшие старшекурсники, завершающие карьеру в NCAA.

Виктор выступил в двух матчах, которые завершились поражениями его команды. При этом сам россиянин выглядел очень уверенно. В первой игре Лахин набрал 18 очков (8/9 с игры, 2/3 трёхочковых), совершил шесть подборов, сделал два блок-шота и два перехвата, а также отдал одну передачу. А во второй встрече оформил дабл-дабл: за 29 минут спортсмен набрал 15 очков (7/12 с игры, 1/2 трёхочковых), 12 подборов, пять передач, два перехвата и один блок-шот.

Многие эксперты высоко оценили выступления Виктора, отметив, что он заслуживает возможности быть рассмотренным на драфте НБА 2025 года.

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