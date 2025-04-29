Президент УНИКСа Богачёв назвал сильнейшую команду Европы в данный момент. Она из России

Президент УНИКСа Евгений Богачёв поделился мыслями о выходе казанской команды в полуфинал Единой лиги ВТБ, где ей предстоит сыграть с московским ЦСКА. В четвертьфинальной серии УНИКС оказался сильнее «Автодора», победив в трёх матчах. Армейцам для выхода в полуфинал также понадобилось всего три игры. В четвертьфинале красно-синие победили «Пари Нижний Новгород». По мнению Богачёва, ЦСКА в настоящий момент является сильнейшей командой Европы и лучшей в России.

Единая лига ВТБ . Semi Finals Единая лига ВТБ . Semi Finals 06 мая 2025, вторник. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Довольны этой серией, теперь готовимся к ЦСКА. Хорошо, что мы вновь в четвёрке сильнейших. У нас бюджет значительно меньше «Зенита» и ЦСКА, но мы на всю Россию в топе. Если бы не прошли «Автодор» — это был бы провал для нас.

ЦСКА сейчас сильнейшая команда в Европе и лучшая в России, сильнее соперника трудно придумать. Мы с огромным уважением относимся к армейцам. Надежда всё же есть, будем сражаться, серия затяжная. Лишь бы игроки травмы не получали, тогда получится достойно играть.

Первые матчи на выезде? Это не даёт преимущество сопернику. Я смотрел хоккей, многие команды больше выигрывали на чужой площадке, чем на своей. Также и скоро будет в баскетболе. «Локомотив» у себя дома проиграл «Уралмашу», а у них в гостях разгромил с разницей в 44 очка. Мы с Ватутиным (президент ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») договариваемся, чтобы встретились в финале, но сыграем в полуфинале», — приводит слова Богачёва Metaratings.

Ислам Махачев играет в баскетбол: