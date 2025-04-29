Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ведищев высказался перед четвёртым матчем 1/4 финала ЕЛ между «Уралмашем» и «Локомотивом»

Ведищев высказался перед четвёртым матчем 1/4 финала ЕЛ между «Уралмашем» и «Локомотивом»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился ожиданиями по поводу четвёртого матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Встреча состоится сегодня, 29 апреля, в Екатеринбурге. Начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2025, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Готовимся к важному и принципиальному матчу. Мы играем с «Уралмашем» уже пятый раз подряд, и единственное, чем можем друг друга удивить — это настроем. Поэтому самое важное для нас — сохранить мотивацию», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Серия будет продолжаться до трёх побед. В настоящий момент счёт в серии 2-1 в пользу «Локомотива-Кубань».

Материалы по теме
Президент УНИКСа Богачёв назвал сильнейшую команду Европы в данный момент. Она из России

Ислам Махачев играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android