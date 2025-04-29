Ведищев высказался перед четвёртым матчем 1/4 финала ЕЛ между «Уралмашем» и «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился ожиданиями по поводу четвёртого матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Встреча состоится сегодня, 29 апреля, в Екатеринбурге. Начало игры запланировано на 17:30 по московскому времени.

«Готовимся к важному и принципиальному матчу. Мы играем с «Уралмашем» уже пятый раз подряд, и единственное, чем можем друг друга удивить — это настроем. Поэтому самое важное для нас — сохранить мотивацию», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Серия будет продолжаться до трёх побед. В настоящий момент счёт в серии 2-1 в пользу «Локомотива-Кубань».

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