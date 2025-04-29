Джимми Батлер назвал игрока НБА, который ему не нравится

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер высказался об игроке «Хьюстон Рокетс» Диллоне Бруксе. Во второй четверти четвёртого матча первого раунда плей-офф НБА Батлер и Брукс устроили словесную перепалку.

«Нет, нам не было весело. Занесите это в протокол – мне не нравится Диллон Брукс. Нам никогда не бывает весело. Я люблю соперничество. Он любит соперничество — здесь не до веселья», — сказал Батлер на пресс-конференции.

Напомним, «Голден Стэйт» победил «Хьюстон» со счётом 109:106. Счёт в серии, которая будет продолжаться до четырёх побед, стал 3-1 в пользу «Уорриорз».

Фанаты «Уорриорз» громко встретили Батлера на домашней игре: