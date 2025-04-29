Джимми Батлер назвал игрока НБА, который ему не нравится
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Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер высказался об игроке «Хьюстон Рокетс» Диллоне Бруксе. Во второй четверти четвёртого матча первого раунда плей-офф НБА Батлер и Брукс устроили словесную перепалку.
«Нет, нам не было весело. Занесите это в протокол – мне не нравится Диллон Брукс. Нам никогда не бывает весело. Я люблю соперничество. Он любит соперничество — здесь не до веселья», — сказал Батлер на пресс-конференции.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 27, Подзиемски - 26, Карри - 17, Хилд - 15, Пост - 13, Грин - 6, Муди - 3, Пэйтон II - 2, Куминга, Луни, Ки, Сантос, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 31, Ванвлит - 25, Томпсон - 17, Брукс - 11, Грин - 8, Смит II - 6, Адамс - 5, Исон - 3, Холидей, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
Напомним, «Голден Стэйт» победил «Хьюстон» со счётом 109:106. Счёт в серии, которая будет продолжаться до четырёх побед, стал 3-1 в пользу «Уорриорз».
Фанаты «Уорриорз» громко встретили Батлера на домашней игре:
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