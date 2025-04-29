НБА прояснила, когда Матч всех звёзд может пройти в формате «США против остального мира»

Национальная баскетбольная ассоциации (НБА) изучает возможность проведения Матча всех звёзд — 2026 в формате «США против остального мира». В качестве референса североамериканская лига приняла во внимание опыт проведения Турнира четырёх наций в Национальной хоккейной лиге в 2025 году.

«Наш Матч всех звёзд вернётся на телеканал NBC в следующем сезоне в разгар освещения зимних Олимпийских игр. Учитывая большой интерес, который наблюдается к международным соревнованиям по баскетболу, особенно это было заметно во время летних Игр в Париже. Мы обсуждаем с ассоциацией игроков концепцию, которая предполагает, что баскетболисты будут представлять свои страны или регионы вместо более традиционных форматов, которые мы использовали в прошлом», — приводит слова комиссионера НБА Адама Сильвера The Athletic.

Экс-игрок НБА Стивенсон набрал 83 очка в Азии: