«Самара» назвала имя нового генерального директора

Должность генерального директора «Самары» займёт Игорь Бочкарёв. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Бочкарёв становился чемпионом РСФСР (1985 год) и призёром чемпионата России. В 1990-е и начале 2000-х выступал за команды из Туниса (бронзовый призёр чемпионата африканских стран), Египта (чемпион страны) и Чехии, а также за пермский «Урал-Грейт» и тольяттинский «Стандарт».

«Мы благодарим Алексея Ягунова, прежде занимавшего должность генерального директора нашего клуба, за вклад в развитие «Самары». И желаем Игорю Бочкареву удачи и успехов во главе клуба!» — говорится в сообщении «Самары».

По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Самара» не сумела пробиться в плей-офф, заняв 11-е место.

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