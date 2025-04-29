Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Самара» назвала имя нового генерального директора

«Самара» назвала имя нового генерального директора
Комментарии

Должность генерального директора «Самары» займёт Игорь Бочкарёв. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Бочкарёв становился чемпионом РСФСР (1985 год) и призёром чемпионата России. В 1990-е и начале 2000-х выступал за команды из Туниса (бронзовый призёр чемпионата африканских стран), Египта (чемпион страны) и Чехии, а также за пермский «Урал-Грейт» и тольяттинский «Стандарт».

«Мы благодарим Алексея Ягунова, прежде занимавшего должность генерального директора нашего клуба, за вклад в развитие «Самары». И желаем Игорю Бочкареву удачи и успехов во главе клуба!» — говорится в сообщении «Самары».

По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Самара» не сумела пробиться в плей-офф, заняв 11-е место.

Материалы по теме
«Пари НН» отдал все силы, но у ЦСКА чемпионский уровень. Армейцы — в полуфинале плей-офф
«Пари НН» отдал все силы, но у ЦСКА чемпионский уровень. Армейцы — в полуфинале плей-офф

Ислам Махачев играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android