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Карлос Бузер назвал команду НБА, куда следует перейти Адетокунбо ради титулов

Карлос Бузер назвал команду НБА, куда следует перейти Адетокунбо ради титулов
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Карлос Бузер высказал мнение, что тяжёлому форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо пошёл бы на пользу переход в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Хочет Яннис оставаться в «Милуоки» или нет, это его дело. Но если бы я был на его месте и решил уйти куда-то ещё, то почему бы не объединиться с Лукой Дончичем? Если он хочет побеждать, почему нет?» — скзаал Бузер в эфире Get Up.

Напомним, в первом раунде плей-офф НБА «Милуоки» встречается с «Индианой Пэйсерс». После четырёх матчей счёт в серии 3-1 в пользу «Индианы». Серия будет продолжаться до четырёх побед. Пятый матч состоится 30 апреля в Индианаполисе. Начало — в 1:00 мск.

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