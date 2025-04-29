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Опубликован топ клатч-игроков плей-офф НБА — 2025. В списке нет Леброна, Йокича и Карри

Опубликован топ клатч-игроков плей-офф НБА — 2025. В списке нет Леброна, Йокича и Карри
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон лидирует среди всех игроков по общему количеству очков в текущем плей-офф сезона-2024/2025 лиги Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА).

Предлагаем вашему вниманию топ-9 игроков этого списка:

1. Джейлен Брансон «Нью-Йорк Никс» — 21 очко;
2. Карл-Энтони Таунс «Миннесота Тимбервулвз» — 12 очков;
3. Аарон Гордон «Денвер Наггетс» — 11 очков;
3. Джеймс Харден «Лос-Анджелес Клипперс» — 11 очков;
5. Энтони Эдвардс «Миннесота Тимбервулвз» — 10 очков;
5. Донован Митчелл «Кливленд Кавальерс» — 10 очков;
7. Джимми Батлер III «Голден Стэйт Уорриорз» — 9 очков;
7. Наз Рид «Миннесота Тимбервулвз» — 9 очков;
7. Норман Пауэлл «Лос-Анджелес Клипперс» — 9 очков.

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