«Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги, победив «Уралмаш»

Во вторник, 29 апреля, в Екатеринбурге на арене ГАУСО «ДИВС» состоялся четвёртый матч четвертьфинала Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местный «Уралмаш» принимал краснодарский «Локомотив-Кубань». Гости одержали победу со счётом 82:77. Благодаря этой победе «Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги. Счёт в серии 3-0 в пользу «Локо».

Лучшим игроком в составе хозяев стал центровой Джеремайя Мартин. На его счету 25 очков, а также два подбора и два перехвата.

Самыми эффективными игроками в составе «Локомотива-Кубань» стали разыгрывающий Патрик Миллер и атакующий защитник Антониус Кливленд. На счету Миллера 20 очков, а Кливленд успел набрать 22 очка.