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Уралмаш — Локомотив-Кубань, результат матча 29 апреля 2025, счет 77:82, 1/4 финала Единой лига ВТБ 2024-2025

«Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги, победив «Уралмаш»
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Во вторник, 29 апреля, в Екатеринбурге на арене ГАУСО «ДИВС» состоялся четвёртый матч четвертьфинала Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местный «Уралмаш» принимал краснодарский «Локомотив-Кубань». Гости одержали победу со счётом 82:77. Благодаря этой победе «Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги. Счёт в серии 3-0 в пользу «Локо».

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2025, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
77 : 82
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Мартин - 25, Эллис - 19, Даглас - 10, Писклов - 7, Ивлев - 5, Попов - 4, Глазунов - 3, Белянков - 2, Карданахишвили - 2, Новиков, Пынько
Локомотив-Кубань: Кливленд - 22, Миллер - 20, Квитковских - 17, Елатонцев - 9, Узинский - 5, Гудумак - 3, Уэйли - 2, Макколл - 2, Емченко - 2, Темиров, Дженкинс, Шеянов

Лучшим игроком в составе хозяев стал центровой Джеремайя Мартин. На его счету 25 очков, а также два подбора и два перехвата.

Самыми эффективными игроками в составе «Локомотива-Кубань» стали разыгрывающий Патрик Миллер и атакующий защитник Антониус Кливленд. На счету Миллера 20 очков, а Кливленд успел набрать 22 очка.

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