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Определились все участники полуфинала плей-офф Единой лиги

Определились все участники полуфинала плей-офф Единой лиги
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Определился состав участников полуфинальной стадии плей-офф регулярного чемпионата Единой лиги сезона-2024/2025.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» благодаря победе над «Уралмашем» в четвёртом матче четвертьфинальной стадии плей-офф вышел в полуфинал, где теперь составит пару санкт-петербургскому «Зениту». Во второй паре полуфинала казанский УНИКС встретится с московским ЦСКА.

1/2 финала плей-офф Единой лиги:

«Зенит» (1) — «Локомотив-Кубань» (4);
ЦСКА (2) — УНИКС (3).

Стоит отметить, что полуфинальные серии пройдут до четырёх побед по схеме «2+2+1+1+1». Первый матч полуфинальной стадии состоится уже 5 мая.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги является московский ЦСКА.

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