Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги

Расписание матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги
Комментарии

В Единой лиге ВТБ определились все участники полуфинальной стадии плей-офф сезона-2024/2025.

В первом полуфинале между собой встретятся санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Первая игра состоится 5 мая, вторая — 7 мая, третья — 11 мая, четвёртая — 13 мая. Если понадобится пятый матч, то он пройдёт 16 мая, шестой — 19 мая, седьмой — 22 мая.

Во втором полуфинале встретятся между собой казанский УНИКС и московский ЦСКА. Первый матч состоится 6 мая, второй — 8 мая, третий — 12 мая, четвёртый — 14 мая. Если понадобится пятый матч, то он пройдёт 17 мая, шестой — 20 мая, седьмой — 23 мая.

Материалы по теме
Баскетболист из России — в команде легенды инсайдов НБА. Скоро о нём будут говорить все
Баскетболист из России — в команде легенды инсайдов НБА. Скоро о нём будут говорить все
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android