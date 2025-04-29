Расписание матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги

В Единой лиге ВТБ определились все участники полуфинальной стадии плей-офф сезона-2024/2025.

В первом полуфинале между собой встретятся санкт-петербургский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Первая игра состоится 5 мая, вторая — 7 мая, третья — 11 мая, четвёртая — 13 мая. Если понадобится пятый матч, то он пройдёт 16 мая, шестой — 19 мая, седьмой — 22 мая.

Во втором полуфинале встретятся между собой казанский УНИКС и московский ЦСКА. Первый матч состоится 6 мая, второй — 8 мая, третий — 12 мая, четвёртый — 14 мая. Если понадобится пятый матч, то он пройдёт 17 мая, шестой — 20 мая, седьмой — 23 мая.