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Тренер «Локо» Ведищев: рад, что вышли в полуфинал, расстроен тем, как отнеслись к матчу

Тренер «Локо» Ведищев: рад, что вышли в полуфинал, расстроен тем, как отнеслись к матчу
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий после победы своей команды над «Уралмашем» в четвёртом матче четвертьфинальной стадии плей-офф Единой лиги, в котором удалось оформить себе выход в полуфинал. «Локомотив-Кубань» победил «Уралмаш» со счётом 82:77. Счёт в серии 3-1 в пользу «Локо».

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2025, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
77 : 82
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Мартин - 25, Эллис - 19, Даглас - 10, Писклов - 7, Ивлев - 5, Попов - 4, Глазунов - 3, Белянков - 2, Карданахишвили - 2, Новиков, Пынько
Локомотив-Кубань: Кливленд - 22, Миллер - 20, Квитковских - 17, Елатонцев - 9, Узинский - 5, Гудумак - 3, Уэйли - 2, Макколл - 2, Емченко - 2, Темиров, Дженкинс, Шеянов

«Я очень рад, что мы вышли в полуфинал, но очень расстроен тем, как мы отнеслись сегодня к матчу – очень слабо начали, без концентрации, без настроя, без борьбы, дали сопернику большое преимущество в перерыве и потом мучались до конца игры.

Слава богу, что выиграли, мы счастливы выйти в полуфинал, но это не то, чего я ждал от матча. Нам удалось собраться за счёт характера, мы боролись, нам нужно было включиться в этот ритм и жесткую игру. «Уралмаш» отлично начал, мы старались вернуться, и 4-я четверть показывает, что у нас это получилось.

Помогло ли нам удаление Джавонте Дагласа? Вопрос очень сложный, может быть помогло. Думаю да. Сложно сказать, как проявил бы он себя во второй половине, но думаю да, он один из лидеров соперника», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

В следующем раунде плей-офф краснодарцы встретятся с «Зенитом».

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