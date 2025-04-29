Джеремайя Мартин: «Уралмаш» боролся до самого конца

Защитник «Уралмаша» Джеремайя Мартин дал комментарий после поражения от «Локомотива-Кубани» (77:82) в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ. После этого поражения «Уралмаш» завершил свой сезон.

«Игра была тяжёлой. Определённо хочу, чтобы мы запомнили её, это была просто хорошая игра. Мы боролись до самого конца, честь и хвала обеим командам. Они вышли из схватки победителями, но мы боролись изо всех сил и пытались одержать победу», — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, «Локомотив-Кубань» теперь в полуфинальной стадии плей-офф встретится с «Зенитом».