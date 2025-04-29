Джеремайя Мартин: «Уралмаш» боролся до самого конца
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Защитник «Уралмаша» Джеремайя Мартин дал комментарий после поражения от «Локомотива-Кубани» (77:82) в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ. После этого поражения «Уралмаш» завершил свой сезон.
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2025, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
77 : 82
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Мартин - 25, Эллис - 19, Даглас - 10, Писклов - 7, Ивлев - 5, Попов - 4, Глазунов - 3, Белянков - 2, Карданахишвили - 2, Новиков, Пынько
Локомотив-Кубань: Кливленд - 22, Миллер - 20, Квитковских - 17, Елатонцев - 9, Узинский - 5, Гудумак - 3, Уэйли - 2, Макколл - 2, Емченко - 2, Темиров, Дженкинс, Шеянов
«Игра была тяжёлой. Определённо хочу, чтобы мы запомнили её, это была просто хорошая игра. Мы боролись до самого конца, честь и хвала обеим командам. Они вышли из схватки победителями, но мы боролись изо всех сил и пытались одержать победу», — сказал Мартин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.
Напомним, «Локомотив-Кубань» теперь в полуфинальной стадии плей-офф встретится с «Зенитом».
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