Кирилл Писклов: «Уралмаш» провёл хороший сезон

Баскетболист «Уралмаша» Кирилл Писклов дал комментарий после поражения от «Локомотива-Кубань» (77:82) в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ. После этого поражения «Уралмаш» завершил свой сезон.

«Хорошо играли, настроились на матч, хотели победить, хотели поехать в Краснодар и порадовать своих болельщиков. Мы должны были реабилитироваться перед ними, но чуть-чуть не хватило. Сезон хороший в принципе — пятое место в Лиге ВТБ и победа в Кубке России», — сказал Писклов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» в полуфинальной стадии плей-офф теперь сыграет с «Зенитом».