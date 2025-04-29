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Кирилл Писклов: «Уралмаш» провёл хороший сезон

Кирилл Писклов: «Уралмаш» провёл хороший сезон
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Баскетболист «Уралмаша» Кирилл Писклов дал комментарий после поражения от «Локомотива-Кубань» (77:82) в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ. После этого поражения «Уралмаш» завершил свой сезон.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2025, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
77 : 82
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Мартин - 25, Эллис - 19, Даглас - 10, Писклов - 7, Ивлев - 5, Попов - 4, Глазунов - 3, Белянков - 2, Карданахишвили - 2, Новиков, Пынько
Локомотив-Кубань: Кливленд - 22, Миллер - 20, Квитковских - 17, Елатонцев - 9, Узинский - 5, Гудумак - 3, Уэйли - 2, Макколл - 2, Емченко - 2, Темиров, Дженкинс, Шеянов

«Хорошо играли, настроились на матч, хотели победить, хотели поехать в Краснодар и порадовать своих болельщиков. Мы должны были реабилитироваться перед ними, но чуть-чуть не хватило. Сезон хороший в принципе — пятое место в Лиге ВТБ и победа в Кубке России», — сказал Писклов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» в полуфинальной стадии плей-офф теперь сыграет с «Зенитом».

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