Результаты матчей плей-офф Единой лиги 29 апреля

29 апреля в Единой лиге ВТБ состоялся заключительный матч четвертьфинальной стадии плей-офф, где встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и екатеринбургский «Уралмаш». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матча.

Результаты четвертьфинального матча плей-офф Единой лиги 29 апреля:

«Уралмаш» — «Локомотив-Кубань» — 77:82.

Отметим, что в сериях 1/4 финала команды играли до трёх побед по схеме «2+2+1».

Победителем регулярного чемпионата стал «Зенит» (39 побед — пять поражений). ЦСКА занял второе место (37 побед — семь поражений), а тройку сильнейших замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений). В прошлом сезоне титул завоевал ЦСКА.