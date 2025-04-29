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Результаты матчей плей-офф Единой лиги 29 апреля

Результаты матчей плей-офф Единой лиги 29 апреля
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29 апреля в Единой лиге ВТБ состоялся заключительный матч четвертьфинальной стадии плей-офф, где встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и екатеринбургский «Уралмаш». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матча.

Результаты четвертьфинального матча плей-офф Единой лиги 29 апреля:

«Уралмаш» — «Локомотив-Кубань» — 77:82.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2025, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
77 : 82
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Мартин - 25, Эллис - 19, Даглас - 10, Писклов - 7, Ивлев - 5, Попов - 4, Глазунов - 3, Белянков - 2, Карданахишвили - 2, Новиков, Пынько
Локомотив-Кубань: Кливленд - 22, Миллер - 20, Квитковских - 17, Елатонцев - 9, Узинский - 5, Гудумак - 3, Уэйли - 2, Макколл - 2, Емченко - 2, Темиров, Дженкинс, Шеянов

Отметим, что в сериях 1/4 финала команды играли до трёх побед по схеме «2+2+1».

Победителем регулярного чемпионата стал «Зенит» (39 побед — пять поражений). ЦСКА занял второе место (37 побед — семь поражений), а тройку сильнейших замкнул УНИКС (36 побед и восемь поражений). В прошлом сезоне титул завоевал ЦСКА.

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