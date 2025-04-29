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«Фенербахче» в третий раз подряд победил «Париж» и вышел в полуфинал плей-офф Евролиги

«Фенербахче» в третий раз подряд победил «Париж» и вышел в полуфинал плей-офф Евролиги
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Во вторник, 29 апреля, завершился третий матч 1/4 финала элитного европейского баскетбольного турнира Евролиги, в котором французский «Париж» принимал турецкий «Фенербахче». Парижане уступили туркам в овертайме со счётом 88:98 ОТ (18:20, 22:26, 21:17, 19:17, 8:18). После этой встречи счёт в серии — 3-0 в пользу «Фенербахче», который вышел в полуфинал.

Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
29 апреля 2025, вторник. 21:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
88 : 98
ОТ
Фенербахче
Стамбул, Турция
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара
Фенербахче: Макколум, Бирсен, Болдуин, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Бангу, Колсон, Берч

Лучшим игроком в составе «Парижа» стал американский форвард Ти Джей Шортс, набравший по ходу встречи 29 очков и сделавший шесть подборов. У французского форварда Надира Хайфи — 24 очка, один подбор и два перехвата.

У «Фенербахче» отличился турецкий атакующий защитник Тарик Биберович — 21 очко, один подбор и два перехвата.

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