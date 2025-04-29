«Фенербахче» в третий раз подряд победил «Париж» и вышел в полуфинал плей-офф Евролиги

Во вторник, 29 апреля, завершился третий матч 1/4 финала элитного европейского баскетбольного турнира Евролиги, в котором французский «Париж» принимал турецкий «Фенербахче». Парижане уступили туркам в овертайме со счётом 88:98 ОТ (18:20, 22:26, 21:17, 19:17, 8:18). После этой встречи счёт в серии — 3-0 в пользу «Фенербахче», который вышел в полуфинал.

Лучшим игроком в составе «Парижа» стал американский форвард Ти Джей Шортс, набравший по ходу встречи 29 очков и сделавший шесть подборов. У французского форварда Надира Хайфи — 24 очка, один подбор и два перехвата.

У «Фенербахче» отличился турецкий атакующий защитник Тарик Биберович — 21 очко, один подбор и два перехвата.