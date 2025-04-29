«Реал» победил «Олимпиакос» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги

Сегодня, 29 апреля, завершился третий матч 1/4 финала элитного европейского баскетбольного турнира Евролиги, в котором мадридский «Реал» принимал греческий «Олимпиакос». Испанцы одержали победу над греками со счётом 80:72. После этой встречи счёт в серии — 2-1 в пользу «Олимпиакоса».

Лучшим игроком в составе мадридского «Реала» стал центровой Вальтер Таварес, набравший по ходу встречи 15 очков, сделавший четыре подбора и два перехвата. У боснийского форварда Джанана Мусы — 14 очков, четыре подбора, одна передача и два перехвата.

У «Олимпиакоса» отличился греческий форвард Саша Везенков — 21 очко, девять подборов и одна передача.