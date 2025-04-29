«Реал» победил «Олимпиакос» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги
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Сегодня, 29 апреля, завершился третий матч 1/4 финала элитного европейского баскетбольного турнира Евролиги, в котором мадридский «Реал» принимал греческий «Олимпиакос». Испанцы одержали победу над греками со счётом 80:72. После этой встречи счёт в серии — 2-1 в пользу «Олимпиакоса».
Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
80 : 72
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Райт, Ларенцакис, Уолкап, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Питерс, Милутинов, Маккиссик
Лучшим игроком в составе мадридского «Реала» стал центровой Вальтер Таварес, набравший по ходу встречи 15 очков, сделавший четыре подбора и два перехвата. У боснийского форварда Джанана Мусы — 14 очков, четыре подбора, одна передача и два перехвата.
У «Олимпиакоса» отличился греческий форвард Саша Везенков — 21 очко, девять подборов и одна передача.
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