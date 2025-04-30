Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ростислав Вергун прокомментировал вылет «Уралмаша» на стадии 1/4 финала плей-офф

Ростислав Вергун прокомментировал вылет «Уралмаша» на стадии 1/4 финала плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун дал комментарий после вылета своей команды на стадии четвертьфинала плей-офф Единой лиги. «Уралмаш» проиграл «Локомотиву-Кубань» со счётом 77:82, после чего счёт в серии стал 1-3.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2025, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
77 : 82
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Мартин - 25, Эллис - 19, Даглас - 10, Писклов - 7, Ивлев - 5, Попов - 4, Глазунов - 3, Белянков - 2, Карданахишвили - 2, Новиков, Пынько
Локомотив-Кубань: Кливленд - 22, Миллер - 20, Квитковских - 17, Елатонцев - 9, Узинский - 5, Гудумак - 3, Уэйли - 2, Макколл - 2, Емченко - 2, Темиров, Дженкинс, Шеянов

«Более сильная команда по итогам серии заслуженно победила и прошла в полуфинал. Мои поздравления сопернику.

Для мня было очень важно, чтобы мы в очередной раз нашли свой ответ после третьего матча серии. Для меня как для тренера команды крайне важно понимать, что у меня есть с ними коннект, возможность мотивировать, управлять, направлять. Мне кажется, сегодня был очень важный момент для нас. И болельщики наши однозначно заслуживали большего.

По игре — нам не хватило глубины состава, особенно с потерей Далтона и Дагласа по ходу игры мы стали меньше. Я бы выделил этот ключевой момент, если бы Эллис забрал подбор после штрафного.

Нет претензий к парням по поводу отдачи, желания порадовать болельщиков. Убеждён, что сезон можно занести в актив. Всегда хочется большего, и если мы претендуем на нечто большее, нам нужна лучшая игровая дисциплина, лучшая физическая подготовка, чтобы быть в состоянии играть все 40 минут на том уровне, который позволит побеждать соперников топ-4», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
Юбилей и дикий камбэк. Так и должна была закончиться серия «Локо» с «Уралмашем»
Юбилей и дикий камбэк. Так и должна была закончиться серия «Локо» с «Уралмашем»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android