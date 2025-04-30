Ростислав Вергун прокомментировал вылет «Уралмаша» на стадии 1/4 финала плей-офф

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун дал комментарий после вылета своей команды на стадии четвертьфинала плей-офф Единой лиги. «Уралмаш» проиграл «Локомотиву-Кубань» со счётом 77:82, после чего счёт в серии стал 1-3.

«Более сильная команда по итогам серии заслуженно победила и прошла в полуфинал. Мои поздравления сопернику.

Для мня было очень важно, чтобы мы в очередной раз нашли свой ответ после третьего матча серии. Для меня как для тренера команды крайне важно понимать, что у меня есть с ними коннект, возможность мотивировать, управлять, направлять. Мне кажется, сегодня был очень важный момент для нас. И болельщики наши однозначно заслуживали большего.

По игре — нам не хватило глубины состава, особенно с потерей Далтона и Дагласа по ходу игры мы стали меньше. Я бы выделил этот ключевой момент, если бы Эллис забрал подбор после штрафного.

Нет претензий к парням по поводу отдачи, желания порадовать болельщиков. Убеждён, что сезон можно занести в актив. Всегда хочется большего, и если мы претендуем на нечто большее, нам нужна лучшая игровая дисциплина, лучшая физическая подготовка, чтобы быть в состоянии играть все 40 минут на том уровне, который позволит побеждать соперников топ-4», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.