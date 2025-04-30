Результаты матчей плей-офф Евролиги 29 апреля
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Во вторник, 29 апреля, в элитном баскетбольном турнире Евролиге прошли очередные матчи 1/4 финала плей-офф сезона-2024/2025. За право пройти в полуфинальную стадию сразились четыре команды: французский «Париж» и турецкий «Фенербахче», а также испанский «Реал» и греческий «Олимпиакос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Результаты матчей плей-офф Евролиги 29 апреля:
«Париж» — «Фенербахче» — 88:98 ОТ (счёт в серии 0-3).
«Реал» Мадрид — «Олимпиакос» — 79:72 (счёт в серии 1-2).
Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
29 апреля 2025, вторник. 21:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
88 : 98
ОТ
Фенербахче
Стамбул, Турция
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара
Фенербахче: Макколум, Бирсен, Болдуин, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Бангу, Колсон, Берч
Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
80 : 72
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Райт, Ларенцакис, Уолкап, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Питерс, Милутинов, Маккиссик
Серии на стадии 1/4 финала плей-офф Евролиги проходят до трёх побед. Победителем Евролиги в прошлом сезоне стал греческий «Панатинаикос».
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