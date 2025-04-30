Во вторник, 29 апреля, в элитном баскетбольном турнире Евролиге прошли очередные матчи 1/4 финала плей-офф сезона-2024/2025. За право пройти в полуфинальную стадию сразились четыре команды: французский «Париж» и турецкий «Фенербахче», а также испанский «Реал» и греческий «Олимпиакос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей плей-офф Евролиги 29 апреля:

«Париж» — «Фенербахче» — 88:98 ОТ (счёт в серии 0-3).

«Реал» Мадрид — «Олимпиакос» — 79:72 (счёт в серии 1-2).

Серии на стадии 1/4 финала плей-офф Евролиги проходят до трёх побед. Победителем Евролиги в прошлом сезоне стал греческий «Панатинаикос».