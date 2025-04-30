Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты матчей плей-офф Евролиги 29 апреля

Результаты матчей плей-офф Евролиги 29 апреля
Комментарии

Во вторник, 29 апреля, в элитном баскетбольном турнире Евролиге прошли очередные матчи 1/4 финала плей-офф сезона-2024/2025. За право пройти в полуфинальную стадию сразились четыре команды: французский «Париж» и турецкий «Фенербахче», а также испанский «Реал» и греческий «Олимпиакос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей плей-офф Евролиги 29 апреля:

«Париж» — «Фенербахче» — 88:98 ОТ (счёт в серии 0-3).
«Реал» Мадрид — «Олимпиакос» — 79:72 (счёт в серии 1-2).

Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
29 апреля 2025, вторник. 21:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
88 : 98
ОТ
Фенербахче
Стамбул, Турция
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара
Фенербахче: Макколум, Бирсен, Болдуин, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Бангу, Колсон, Берч
Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
80 : 72
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Райт, Ларенцакис, Уолкап, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Питерс, Милутинов, Маккиссик

Серии на стадии 1/4 финала плей-офф Евролиги проходят до трёх побед. Победителем Евролиги в прошлом сезоне стал греческий «Панатинаикос».

Материалы по теме
Баскетболист из России — в команде легенды инсайдов НБА. Скоро о нём будут говорить все
Баскетболист из России — в команде легенды инсайдов НБА. Скоро о нём будут говорить все
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android