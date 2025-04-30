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Индиана Пэйсерс — Милуоки Бакс, результат матча 30 апреля 2025, счёт 119:118 ОТ, пятый матч 1/8 финала плей-офф НБА

«Индиана» победила «Милуоки», несмотря на трипл-дабл Адетокунбо, и вышла в 1/4 финала НБА
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Сегодня, утром 30 апреля, на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе состоялся пятый матч 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Милуоки Бакс». Встреча завершилась со счётом 119:118 (13:30, 28:17, 34:28, 28:28, 16:15) в пользу «Пэйсерс» по итогам овертайма.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 118
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 26, Тёрнер - 21, Несмит - 19, Макконнелл - 18, Нембард - 15, Сиакам - 10, Матурин - 5, Топпин - 5, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 33, Адетокунбо - 30, Грин - 19, Портис - 14, Портер - 11, Кузма - 5, Симс - 4, Лопес - 2, Ливингстон, Принс, Роллинз, Коннотон, Джексон

Самым результативным игроком в составе «Пэйсерс» стал американский разыгрывающий защитник Тайриз Халибёртон. На его счету 26 очков, пять подборов и девять передач.

Наиболее результативным игроком в составе коллектива из Милуоки стал американский защитник клуба Гари Трент-младший, набравший 33 очка. Кроме того, он сделал пять подборов и две передачи. Лидер команды, греческий лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл: 30 очков, 20 подборов и 13 передач.

В четвертьфинале плей-офф НБА «Индиана» встретится с «Кливленд Кавальерс», которые за четыре матча прошли «Майами Хит».

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная таблица
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