«Индиана» победила «Милуоки», несмотря на трипл-дабл Адетокунбо, и вышла в 1/4 финала НБА

Сегодня, утром 30 апреля, на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе состоялся пятый матч 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Милуоки Бакс». Встреча завершилась со счётом 119:118 (13:30, 28:17, 34:28, 28:28, 16:15) в пользу «Пэйсерс» по итогам овертайма.

Самым результативным игроком в составе «Пэйсерс» стал американский разыгрывающий защитник Тайриз Халибёртон. На его счету 26 очков, пять подборов и девять передач.

Наиболее результативным игроком в составе коллектива из Милуоки стал американский защитник клуба Гари Трент-младший, набравший 33 очка. Кроме того, он сделал пять подборов и две передачи. Лидер команды, греческий лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл: 30 очков, 20 подборов и 13 передач.

В четвертьфинале плей-офф НБА «Индиана» встретится с «Кливленд Кавальерс», которые за четыре матча прошли «Майами Хит».

У кого больше всех очков в НБА: