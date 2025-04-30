Видео: победный бросок, по итогам которого «Индиана» вышла в следующий раунд плей-офф НБА

Сегодня, 30 апреля, завершился пятый матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Милуоки Бакс». Игра завершилась со счётом 119:118 ОТ (4-1) в пользу домашней команды.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео с победным броском Тайриза Халибёртона — разыгрывающего и лидера «Индианы». Этот точный бросок принёс «Пэйсерс» победу не только в матче, но и в серии, обеспечив команде выход в следующий раунд плей-офф НБА.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.