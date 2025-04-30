Игроки «Индианы» и «Милуоки» устроили потасовку после окончания серии плей-офф НБА

Сегодня, 30 апреля, завершился пятый матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Милуоки Бакс». Игра завершилась со счётом 119:118 ОТ (4-1) в пользу домашней команды.

По окончании матча и серии баскетболисты «Индианы» и «Милуоки» обменялись резкими репликами, однако конфликт не перерос в потасовку. Уже через мгновение соперники начали поздравлять друг друга.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон, на счету которого 26 очков, девять результативных передач и пять подборов.