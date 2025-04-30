Видео: Яннис Адетокунбо вступил в словесный конфликт с отцом Тайриза Халибёртона

Сегодня, 30 апреля, завершился пятый матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Милуоки Бакс». Игра завершилась со счётом 119:118 ОТ (4-1) в пользу домашней команды.

После окончания матча тяжёлый форвард и лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо вступил в словесную конфронтацию с отцом звёздного разыгрывающего и лидера «Индианы» Тайриза Халибёртона.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал как раз Тайриз Халибёртон, на счету которого 26 очков, девять результативных передач и пять подборов.