«Бостон» разгромил «Орландо» в пятом матче и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

Сегодня, утром 30 апреля, на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне состоялся пятый матч 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Бостон Селтикс» и «Орландо Мэджик». Встреча завершилась со счётом 120:89 (23:27, 24:22, 36:13, 37:27) в пользу «Селтикс».

Самым результативным игроком в составе «Селтикс» стал американский лёгкий форвард Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 35 очков, восемь подборов и 10 передач. Его партнёр по команде Джейлен Браун набрал 23 очка, совершил шесть подборов и три передачи.

Наиболее результативным игроком в составе коллектива из Орландо стал немецкий защитник клуба Франц Вагнер, набравший 25 очков. Кроме того, он сделал четыре подбора и четыре передачи.

Таким образом, счёт в серии 4-1 в пользу «Бостона». Команда вышла в 1/4 финала плей-офф НБА. В следующем раунде «Селтикс» встретятся с победителем противостояния «Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс», где на данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Никс».

Рекорды НБА: