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Бостон Селтикс — Орландо Мэджик, результат матча 30 апреля 2025, счёт 120:89, пятый матч 1/8 финала плей-офф НБА

«Бостон» разгромил «Орландо» в пятом матче и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА
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Сегодня, утром 30 апреля, на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне состоялся пятый матч 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Бостон Селтикс» и «Орландо Мэджик». Встреча завершилась со счётом 120:89 (23:27, 24:22, 36:13, 37:27) в пользу «Селтикс».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 106
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 19, Бриджес - 17, Таунс - 17, Брансон - 16, Харт - 15, Робинсон - 13, Макбрайд - 4, Пэйн - 2, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Детройт Пистонс: Каннингем - 24, Томпсон - 22, Харрис - 17, Шрёдер - 14, Бисли - 10, Дюрен - 9, Хардуэй-младший - 8, Холланд - 2, Рид, Фонтеккио, Сассер, Стюарт, Клинтман, Уотерс III

Самым результативным игроком в составе «Селтикс» стал американский лёгкий форвард Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 35 очков, восемь подборов и 10 передач. Его партнёр по команде Джейлен Браун набрал 23 очка, совершил шесть подборов и три передачи.

Наиболее результативным игроком в составе коллектива из Орландо стал немецкий защитник клуба Франц Вагнер, набравший 25 очков. Кроме того, он сделал четыре подбора и четыре передачи.

Таким образом, счёт в серии 4-1 в пользу «Бостона». Команда вышла в 1/4 финала плей-офф НБА. В следующем раунде «Селтикс» встретятся с победителем противостояния «Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс», где на данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Никс».

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная таблица
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Рекорды НБА:

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