Представлена удручающая статистика «Милуоки» в плей-офф НБА после чемпионства в 2021 году

Сегодня, 30 апреля, завершился пятый матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Милуоки Бакс». Игра закончилась со счётом 119:118 ОТ (4-1) в пользу домашней команды.

Примечательно, что после чемпионского захода «Милуоки» в 2021 года баскетболисты «Бакс» с этого момента сумели выиграть лишь одну серию в плей-офф НБА.

Отметим, что сегодня самым результативным игроком в составе победителей стал звёздный разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон, на счету которого 26 очков, девять результативных передач и пять подборов.