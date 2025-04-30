Представлена удручающая статистика «Милуоки» в плей-офф НБА после чемпионства в 2021 году
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Сегодня, 30 апреля, завершился пятый матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Милуоки Бакс». Игра закончилась со счётом 119:118 ОТ (4-1) в пользу домашней команды.
Примечательно, что после чемпионского захода «Милуоки» в 2021 года баскетболисты «Бакс» с этого момента сумели выиграть лишь одну серию в плей-офф НБА.
Отметим, что сегодня самым результативным игроком в составе победителей стал звёздный разыгрывающий и лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон, на счету которого 26 очков, девять результативных передач и пять подборов.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 118
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 26, Тёрнер - 21, Несмит - 19, Макконнелл - 18, Нембард - 15, Сиакам - 10, Матурин - 5, Топпин - 5, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 33, Адетокунбо - 30, Грин - 19, Портис - 14, Портер - 11, Кузма - 5, Симс - 4, Лопес - 2, Ливингстон, Принс, Роллинз, Коннотон, Джексон
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