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В НБА назвали обладателя награды «Новичок года» сезона-2024/2025

В НБА назвали обладателя награды «Новичок года» сезона-2024/2025
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила результаты голосования за звание «Новичок года» по итогам регулярного чемпионата сезона-2024/2025.

Победителем стал атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл, набравший в голосовании 482 балла. Второе и третье места заняли Закари Рисашер («Атланта Хоукс») и Джейлен Уэллс («Мемфис Гриззлиз») соответственно.

Итоги голосования

Итоги голосования

Фото: Пресс-служба НБА

Касл в течение сезона демонстрировал относительно стабильную игру, в среднем принося команде 14,7 очка, 4,1 передачи и 3,7 подбора при 26,7 минуте на паркете за матч.

Экс-игрок НБА Стивенсон набрал 83 очка в Азии:

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