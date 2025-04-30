«Детройт» обыграл в гостях «Нью-Йорк» и сократил отставание в серии плей-офф НБА

В ночь с 29 на 30 апреля мск на паркете арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Детройт Пистонс». Гости одержали победу со счётом 106:103 и сократили до минимума своё отставание в серии — 2-3.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Детройта» Кейд Каннингем — 24 очка, восемь ассистов и восемь подборов. Лидер «Никс» центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл — 17 очков и 11 подборов, а также один ассист.

Шестая игра серии пройдёт на площадке «Детройта» в ночь с 1 на 2 мая мск.