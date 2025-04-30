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Нью-Йорк Никс — Детройт Пистонс, результат матча 30 апреля 2025, счет 103:106, 1/8 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Детройт» обыграл в гостях «Нью-Йорк» и сократил отставание в серии плей-офф НБА
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В ночь с 29 на 30 апреля мск на паркете арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Детройт Пистонс». Гости одержали победу со счётом 106:103 и сократили до минимума своё отставание в серии — 2-3.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 106
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 19, Бриджес - 17, Таунс - 17, Брансон - 16, Харт - 15, Робинсон - 13, Макбрайд - 4, Пэйн, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Детройт Пистонс: Каннингем - 24, Томпсон - 22, Харрис - 17, Шрёдер - 14, Бисли - 10, Дюрен - 9, Хардуэй-младший - 8, Холланд - 2, Рид, Сассер, Клинтман, Уотерс III

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Детройта» Кейд Каннингем — 24 очка, восемь ассистов и восемь подборов. Лидер «Никс» центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл — 17 очков и 11 подборов, а также один ассист.

Шестая игра серии пройдёт на площадке «Детройта» в ночь с 1 на 2 мая мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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