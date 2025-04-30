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Стали известны подробности о совместно нажитом имуществе Яниса Тиммы и Анны Седоковой

Стали известны подробности о совместно нажитом имуществе Яниса Тиммы и Анны Седоковой
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Известный блогер Антон Суворкин* рассказал подробности о совместно нажитом имуществе умершего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой.

«Как вы знаете, Екатерина Гордон вышла из этого дела, родители привлекли команду новых юристов, которые и передали нам всю информацию, все банковские выписки, все скрины.

Можно официально утверждать, что в браке Тиммы и Седоковой было приобретено пять квартир. Все были оформлены на Анну Седокову. Особенно хотелось бы заострить внимание на квартире в ЖК «Алые паруса». Она была куплена в 2022 году и продана Седоковой накануне развода. В начале сентября 2024 года она продала эту квартиру с рыночной стоимостью минимум 150 млн руб, после этого сразу подала заявление на расторжение брака.

Седокова сейчас активно формирует общественное мнение, пытаясь убедить аудиторию, что Тимма был нищеброд и семью содержала она. Это фальсификация фактов. В 2021 году Янис продал свои люксовые авто общей стоимостью около полумиллиона евро. Денежные средства от их продажи он перевёл на счёт Анны Седоковой.

Кроме того, в апреле 2022 года Янис продал шикарную квартиру в Риге стоимостью € 580 тыс., денежные средства также перевёл Седоковой.

В пандемию Седокова не могла проводить свои выступления, а её доход с ООО «Лавстори», согласно данным ИФНС, составлял в 2020 году 2 млн руб., в 2021-м — 5 млн руб.», — сказал Суворкин* в выпуске на своём YouTube-канале.

*Антон Суворкин внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов.

Напомним, Яниса Тиммы не стало в ночь на 17 декабря.

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