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«Это требует обсуждения». Халибёртон дал свою оценку скандалу с его отцом и Адетокунбо

«Это требует обсуждения». Халибёртон дал свою оценку скандалу с его отцом и Адетокунбо
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после пятого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (119:118 ОТ, 4-1) отреагировал на эпизод с участием его отца и тяжёлого форварда и лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 118
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 26, Тёрнер - 21, Несмит - 19, Макконнелл - 18, Нембард - 15, Сиакам - 10, Матурин - 5, Топпин - 5, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 33, Адетокунбо - 30, Грин - 19, Портис - 14, Портер - 11, Кузма - 5, Симс - 4, Лопес - 2, Ливингстон, Принс, Роллинз, Коннотон, Джексон

«Не могу сказать, что в данной ситуации мой отец поступал правильно… Это требует обсуждения», — поделился мнением Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после окончания матча Адетокунбо и отец Халибёртона начали публично и довольно эмоционально выяснять отношения. Одноклубники Янниса сделали всё возможное, чтобы предотвратить физическое столкновение.

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