«Это требует обсуждения». Халибёртон дал свою оценку скандалу с его отцом и Адетокунбо

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон после пятого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» (119:118 ОТ, 4-1) отреагировал на эпизод с участием его отца и тяжёлого форварда и лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо.

«Не могу сказать, что в данной ситуации мой отец поступал правильно… Это требует обсуждения», — поделился мнением Халибёртон во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после окончания матча Адетокунбо и отец Халибёртона начали публично и довольно эмоционально выяснять отношения. Одноклубники Янниса сделали всё возможное, чтобы предотвратить физическое столкновение.