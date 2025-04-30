Адетокунбо показал уникальную статистику в плей-офф НБА, ранее недостижимую для других

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо принял участие в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 118:119 ОТ (1-4).

Адетокунбо, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 44 минуты, набрав суммарно 30 очков (9 из 17 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 11 из 17 — штрафные), 20 подборов и 13 результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-2».

Как отмечает статистический портал StatMuse, греческий баскетболист стал первым игроком в истории матчей плей-офф НБА с 30+ очками, 20+ подборами, 10+ результативными передачами, 2+ перехватами и 2+ блок-шотами за встречу.