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Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 30 апреля 2025, счет 131:115, 1/8 финала плей-офф НБА 2024-2025

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» выйти вперёд в серии плей-офф НБА с «Клипперс»
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В ночь с 29 на 30 апреля мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 131:115 и вышли вперёд в серии — 3-2 (112:110 OT, 102:105, 83:117, 101:99, 131:115).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
131 : 115
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Маррей - 43, Гордон - 23, Уэстбрук - 21, Портер - 14, Йокич - 13, Браун - 11, Тайсон - 2, Уотсон - 2, Ннаджи - 2, Строутер, Джордан, Шарич, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 27, Леонард - 20, Богданович - 18, Данн - 15, Пауэлл - 12, Харден - 11, Джонс - 7, Браун - 3, Миллер - 2, Коффи, Кристи, Юбэнкс, Симмонс, Батюм, Миллз

Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — на его счету 13 очков, 10 подборов и 12 результативных передач. Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Денвера» Джамал Маррей, который набрал 43 очка при пяти подборах и семи ассистах. Хорватский центровой «Клипперс» Ивица Зубац принёс своей команде 27 очков, лёгкому форварду калифорнийцев Каваю Леонарду не хватило одного подбора до трипл-дабла — 20 очков + 11 передач + 9 подборов.

Шестая игра серии пройдёт на площадке «Клипперс» в Инглвуде в ночь с 1 на 2 мая мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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