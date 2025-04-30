Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» выйти вперёд в серии плей-офф НБА с «Клипперс»

В ночь с 29 на 30 апреля мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 131:115 и вышли вперёд в серии — 3-2 (112:110 OT, 102:105, 83:117, 101:99, 131:115).

Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — на его счету 13 очков, 10 подборов и 12 результативных передач. Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Денвера» Джамал Маррей, который набрал 43 очка при пяти подборах и семи ассистах. Хорватский центровой «Клипперс» Ивица Зубац принёс своей команде 27 очков, лёгкому форварду калифорнийцев Каваю Леонарду не хватило одного подбора до трипл-дабла — 20 очков + 11 передач + 9 подборов.

Шестая игра серии пройдёт на площадке «Клипперс» в Инглвуде в ночь с 1 на 2 мая мск.