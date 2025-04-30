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Тренер «Индианы» Карлайл назвал легенду НБА, на которую похож Тайриз Халибёртон

Тренер «Индианы» Карлайл назвал легенду НБА, на которую похож Тайриз Халибёртон
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после пятого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» 119:118 ОТ (4-1) высказался о лидере команды разыгрывающем Тайризе Халибёртоне.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 118
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 26, Тёрнер - 21, Несмит - 19, Макконнелл - 18, Нембард - 15, Сиакам - 10, Матурин - 5, Топпин - 5, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 33, Адетокунбо - 30, Грин - 19, Портис - 14, Портер - 11, Кузма - 5, Симс - 4, Лопес - 2, Ливингстон, Принс, Роллинз, Коннотон, Джексон

«Что касается веры в себя, у Тайриза [Халибёртона] — железная воля. Он невероятно упорно трудится над своим делом, без устали оттачивая мастерство. В нём чувствуется бесстрашие. Он напоминает мне Реджи [Миллера]», — заявил Карлайл во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что сегодня самым результативным игроком в составе победителей стал как раз Тайриз Халибёртон, на счету которого 26 очков, девять результативных передач и пять подборов.

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