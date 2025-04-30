Тренер «Индианы» Карлайл назвал легенду НБА, на которую похож Тайриз Халибёртон

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл после пятого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» 119:118 ОТ (4-1) высказался о лидере команды разыгрывающем Тайризе Халибёртоне.

«Что касается веры в себя, у Тайриза [Халибёртона] — железная воля. Он невероятно упорно трудится над своим делом, без устали оттачивая мастерство. В нём чувствуется бесстрашие. Он напоминает мне Реджи [Миллера]», — заявил Карлайл во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что сегодня самым результативным игроком в составе победителей стал как раз Тайриз Халибёртон, на счету которого 26 очков, девять результативных передач и пять подборов.