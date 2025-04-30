«Провал, провал, провал!» Баркли категорично высказался об игре «Милуоки» в плей-офф НБА
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли оценил выступление «Милуоки Бакс» в нынешнем розыгрыше плей-офф сезона-2024/2025.
«Мне не по душе слово «сплоховать», но тут по-другому не скажешь. Как говорил великий Том Джексон: «Да ладно тебе, парень. Это был явный провал». Никаких оправданий — это был чистой воды провал, провал, провал!» — заявил Баркли в эфире шоу Inside the NBA.
Напомним, сегодня, 30 апреля, «Милуоки» проиграл в пятом матче первого раунда серии плей-офф «Индиане Пэйсерс» со счётом 118:119 ОТ (1-4).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 118
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 26, Тёрнер - 21, Несмит - 19, Макконнелл - 18, Нембард - 15, Сиакам - 10, Матурин - 5, Топпин - 5, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 33, Адетокунбо - 30, Грин - 19, Портис - 14, Портер - 11, Кузма - 5, Симс - 4, Лопес - 2, Ливингстон, Принс, Роллинз, Коннотон, Джексон
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