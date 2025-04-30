«Провал, провал, провал!» Баркли категорично высказался об игре «Милуоки» в плей-офф НБА

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли оценил выступление «Милуоки Бакс» в нынешнем розыгрыше плей-офф сезона-2024/2025.

«Мне не по душе слово «сплоховать», но тут по-другому не скажешь. Как говорил великий Том Джексон : «Да ладно тебе, парень. Это был явный провал». Никаких оправданий — это был чистой воды провал, провал, провал!» — заявил Баркли в эфире шоу Inside the NBA.

Напомним, сегодня, 30 апреля, «Милуоки» проиграл в пятом матче первого раунда серии плей-офф «Индиане Пэйсерс» со счётом 118:119 ОТ (1-4).