В ночь с 29 на 30 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись четыре матча в сериях первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 30 апреля

«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — 119:118 OT (4-1).

«Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 103:106 (3-2).

«Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик» — 120:89 (4-1)

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 131:115 (3-2).

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал атакующий защитник «Денвера» Джамал Маррей, который набрал 43 очка при пяти подборах и семи ассистах.

Видео: Леброн Джеймс встретился с Дэвидом Бекхэмом перед матчем НБА