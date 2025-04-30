Результаты игрового дня НБА 30 апреля
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В ночь с 29 на 30 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись четыре матча в сериях первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 30 апреля
- «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — 119:118 OT (4-1).
- «Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 103:106 (3-2).
- «Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик» — 120:89 (4-1)
- «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 131:115 (3-2).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 118
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 26, Тёрнер - 21, Несмит - 19, Макконнелл - 18, Нембард - 15, Сиакам - 10, Матурин - 5, Топпин - 5, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 33, Адетокунбо - 30, Грин - 19, Портис - 14, Портер - 11, Кузма - 5, Симс - 4, Лопес - 2, Ливингстон, Принс, Роллинз, Коннотон, Джексон
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 106
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 19, Бриджес - 17, Таунс - 17, Брансон - 16, Харт - 15, Робинсон - 13, Макбрайд - 4, Пэйн - 2, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Детройт Пистонс: Каннингем - 24, Томпсон - 22, Харрис - 17, Шрёдер - 14, Бисли - 10, Дюрен - 9, Хардуэй-младший - 8, Холланд - 2, Рид, Фонтеккио, Сассер, Стюарт, Клинтман, Уотерс III
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
120 : 89
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Тейтум - 35, Браун - 23, Притчард - 10, Хозер - 10, Порзингис - 9, Корнет - 9, Хорфорд - 9, Уайт - 5, Кета - 4, Крэйг - 3, Шейерман - 3, Дэвисон, Тиллман, Уолш
Орландо Мэджик: Вагнер - 25, Банкеро - 19, Картер - 12, Блэк - 8, Колдуэлл-Поуп - 8, Ховард - 6, Айзек - 5, Харрис - 3, Энтони - 3, Хьюстан, Джозеф, Да Силва, Битадзе
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
131 : 115
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Маррей - 43, Гордон - 23, Уэстбрук - 21, Портер - 14, Йокич - 13, Браун - 11, Тайсон - 2, Уотсон - 2, Ннаджи - 2, Строутер, Джордан, Шарич, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 27, Леонард - 20, Богданович - 18, Данн - 15, Пауэлл - 12, Харден - 11, Джонс - 7, Браун - 3, Миллер - 2, Коффи, Кристи, Юбэнкс, Симмонс, Батюм, Миллз
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал атакующий защитник «Денвера» Джамал Маррей, который набрал 43 очка при пяти подборах и семи ассистах.
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