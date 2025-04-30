Яннис Адетокунбо оценил своё будущее в «Милуоки»

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после пятого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (118:119 ОТ, 1-4) оценил своё будущее в составе клуба из Висконсина.

«Я не буду этого делать. Что бы я ни сказал, всё равно это будет воспринято по-своему. Не знаю, честно. Хотел бы я всё ещё играть», — заявил Адетокунбо во время послематчевой пресс-конференции.

Адетокунбо, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 44 минуты, набрав суммарно 30 очков (9 из 17 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 11 из 17 — штрафные), 20 подборов и 13 результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-2».