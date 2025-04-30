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Яннис Адетокунбо оценил своё будущее в «Милуоки»

Яннис Адетокунбо оценил своё будущее в «Милуоки»
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Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после пятого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (118:119 ОТ, 1-4) оценил своё будущее в составе клуба из Висконсина.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 118
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 26, Тёрнер - 21, Несмит - 19, Макконнелл - 18, Нембард - 15, Сиакам - 10, Матурин - 5, Топпин - 5, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 33, Адетокунбо - 30, Грин - 19, Портис - 14, Портер - 11, Кузма - 5, Симс - 4, Лопес - 2, Ливингстон, Принс, Роллинз, Коннотон, Джексон

«Я не буду этого делать. Что бы я ни сказал, всё равно это будет воспринято по-своему. Не знаю, честно. Хотел бы я всё ещё играть», — заявил Адетокунбо во время послематчевой пресс-конференции.

Адетокунбо, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 44 минуты, набрав суммарно 30 очков (9 из 17 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 11 из 17 — штрафные), 20 подборов и 13 результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-2».

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