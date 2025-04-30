Итоги сезона-2024/2025 Единой лиги: «Астана» — в специальном выпуске «Чемпионата»

«Чемпионат» начинает серию материалов, посвящённых итогам сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ. Первый выпуск посвящён «Астане» — единственной зарубежной команде турнира.

Казахстанский клуб завершил сезон с двумя победами в 44 матчах, установив антирекорд по продолжительности серии поражений (27). По ходу чемпионата команду покинули главный тренер и ключевые легионеры, что привело к ставке на молодых игроков.

Новый закон в Казахстане о запрете финансирования легионеров из бюджета может значительно повлиять на будущее команды. Подробнее вы можете ознакомиться в нашем материале.