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Итоги сезона-2024/2025 Единой лиги: «Астана» — в специальном выпуске «Чемпионата»

Итоги сезона-2024/2025 Единой лиги: «Астана» — в специальном выпуске «Чемпионата»
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«Чемпионат» начинает серию материалов, посвящённых итогам сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ. Первый выпуск посвящён «Астане» — единственной зарубежной команде турнира.

Казахстанский клуб завершил сезон с двумя победами в 44 матчах, установив антирекорд по продолжительности серии поражений (27). По ходу чемпионата команду покинули главный тренер и ключевые легионеры, что привело к ставке на молодых игроков.

Новый закон в Казахстане о запрете финансирования легионеров из бюджета может значительно повлиять на будущее команды. Подробнее вы можете ознакомиться в нашем материале.

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