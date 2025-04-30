«Не допущу». Отец Халибёртона сделал заявление после конфликта с Яннисом Адетокунбо

Отец звёздного разыгрывающего и лидера «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона Джон Халибёртон высказался по поводу своего конфликта с тяжёлым форвардом и лидером «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо после пятого матча первого раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я искренне приношу извинения Яннису [Адетокунбо], клубу «Милуоки Бакс» и организации «Индиана Пэйсерс» за своё поведение после сегодняшнего матча. Это недостойный пример для нашего спорта и для моего сына, и я больше не допущу подобной ошибки», — написал Джон Халибёртон на своей странице в социальной сети.

Напомним, после окончания матча Адетокунбо и отец Халибёртона начали публично и довольно эмоционально выяснять отношения. Одноклубники Янниса сделали всё возможное, чтобы предотвратить физическое столкновение.