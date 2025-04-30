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Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 30 апреля

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 30 апреля
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Сегодня, 30 апреля, в Евролиге состоятся два матча четвертьфинальной серии плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 30 апреля:

20:00 мск — «Барселона» — «Монако»;
20:45 мск — «Анадолу Эфес» — «Панатинаикос».

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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