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Стефен Карри рассказал о необычном опыте плей-офф НБА 12-летней давности

Стефен Карри рассказал о необычном опыте плей-офф НБА 12-летней давности
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вспомнил об участии в плей-офф в сезоне-2012/2013. В первом раунде «Голден Стэйт» тогда встречался с «Денвер Наггетс». «Воины» тогда вели в серии со счётом 3-1 и в итоге победили в шести матчах (4-2).

«Я помню наш первый напряжённый матч, а точнее — мой первый опыт в 2013 году в противостоянии с «Денвером». Кажется, мы вели на 10 очков за пару минут до конца, но затем совершили столько потерь, что эти последние две-три минуты казались бесконечными. Пройти через такое — а за последнее десятилетие подобное случалось не раз — ценный урок, но подобные моменты выжимают из тебя все силы», — сказал Карри на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне «Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф встречается с «Хьюстон Рокетс» и в настоящий момент ведёт в серии со счётом 3-1.

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