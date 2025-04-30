Каспер Уэйр — о звезде НБА Демаре Дерозане: приглашу его в Москву

Американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр рассказал о дружбе с защитником клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Демаром Дерозаном. Уэйр отметил, что может пригласить Дерозана в Москву, чтобы тот посетил матч красно-синих.

«Да, мы с Демаром Дерозаном хорошие друзья. Может быть, я приглашу его сюда, в Москву, на матч ЦСКА. Посмотрим! Но у него тоже очень насыщенный и длинный сезон, поэтому не всегда получается состыковаться по графикам. А когда ты не играешь, то хочется провести время дома, с семьёй. Мне кажется, Демар ещё никогда не был в Москве. Но я думаю, что приглашу его. Посмотрим, согласится ли он. Никогда не говори никогда», — приводит слова Уэйра Legalbet.

Напомним, ЦСКА пробился в полуфинал Единой лиги ВТБ, где встретится с казанским УНИКСом.

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