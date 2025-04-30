Чемпион НБА высказал мнение, в каком случае Леброн станет величайшим игроком всех времён
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард считает, что лёгкий форвард «озёрников» Леброн Джеймс будет достоин звания величайшего игрока всех времён, если «Лос-Анджелес» сумеет пройти «Миннесоту Тимбервулвз» в первом раунде плей-офф НБА. В настоящий момент счёт в серии 3-1 в пользу «Миннесоты». Серия будет продолжаться до четырёх побед.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Если Леброн совершит камбэк со счёта 1-3 в 40 лет, то я даже слышать не хочу о дебатах по поводу величайшего игрока всех времён», — написал Ховард на своей странице в социальных сетях.
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