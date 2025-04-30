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Сандлер прояснил, где выступит «Динамо-Владивосток», на фоне слухов про Единую лигу

Сандлер прояснил, где выступит «Динамо-Владивосток», на фоне слухов про Единую лигу
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Главный тренер «Динамо» из Владивостока Эдуард Сандлер отметил, что в следующем сезоне команда не сыграет в Единой лиге ВТБ, а продолжит выступление в Суперлиге.

«В следующем сезоне женский волейбольный клуб выступит в Высшей лиге «А», мужская команда «Динамо» примет участие в Суперлиге. Обе команды будут бороться за самые высшие места», — приводит слова Сандлера VL.ru.

Не так давно телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что руководство Единой лиги ВТБ выступило против допуска «Динамо-Владивосток» к участию в турнире. Причиной якобы стал инцидент, произошедший в апреле между Сандлером и футболистом бело-голубых Антоном Мухиным.

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