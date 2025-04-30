Лукич рассказал о задачах предстоящего сбора национальной команды России в Новогорске

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился подробностями о задачах, которые ставит на предстоящий учебно-тренировочный сбор. Ранее национальная команда объявила расширенную заявку на мероприятие, куда вошли 25 игроков. Сбор пройдёт в Новогорске в период с 29 мая по 5 июня.

«Сбор будет просмотровый, куда я вызову молодых игроков. Будет несколько ребят, которых давно не приглашали в команду – хотим посмотреть их состояние. Есть игроки, которые не попадают в основу своих команд Единой лиги ВТБ – хочу посмотреть на них, поговорить, узнать в чём причина. Может быть, можно чем-то помочь», — приводит слова Лукича ТАСС.

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