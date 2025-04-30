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Назван сценарий, по итогам которого Леброн, Дончич и Адетокунбо объединятся в «Лейкерс»

В Сети появился сценарий возможного обмена Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс» в «Лос-Анджелес Лейкерс». В итоге греческий форвард может объединиться с Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем.

«Лейкерс» получают:

— Янниса Адетокунбо;

— Карло Матковича;

— Антонио Ривза.

«Милуоки» получает:

— Зайона Уильямсона;

— Остина Ривза;

— Далтона Кнехта;

— пик первого раунда 2026 года от «Лейкерс»;

— пик первого раунда 2030 года от «Лейкерс».

«Нью-Орлеан» получает:

— Руи Хатимуру;

— Гэйба Винсента;

— Макси Клебера;

— пик первого раунда 2028 года от «Лейкерс»;

— пик первого раунда 2031 года от «Милуоки».

Подробнее об итогах сезона для «Милуоки» и возможного продолжения карьеры Адетокунбо читайте в нашем материале.