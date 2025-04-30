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Назван сценарий, по итогам которого Леброн, Дончич и Адетокунбо объединятся в «Лейкерс»

Назван сценарий, по итогам которого Леброн, Дончич и Адетокунбо объединятся в «Лейкерс»
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В Сети появился сценарий возможного обмена Янниса Адетокунбо из «Милуоки Бакс» в «Лос-Анджелес Лейкерс». В итоге греческий форвард может объединиться с Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем.

«Лейкерс» получают:
— Янниса Адетокунбо;
— Карло Матковича;
— Антонио Ривза.

«Милуоки» получает:
— Зайона Уильямсона;
— Остина Ривза;
— Далтона Кнехта;
— пик первого раунда 2026 года от «Лейкерс»;
— пик первого раунда 2030 года от «Лейкерс».

«Нью-Орлеан» получает:
— Руи Хатимуру;
— Гэйба Винсента;
— Макси Клебера;
— пик первого раунда 2028 года от «Лейкерс»;
— пик первого раунда 2031 года от «Милуоки».

Подробнее об итогах сезона для «Милуоки» и возможного продолжения карьеры Адетокунбо читайте в нашем материале.

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