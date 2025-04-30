Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок сборной Казахстана сделал заявление после скандальной дисквалификации до конца года

Игрок сборной Казахстана сделал заявление после скандальной дисквалификации до конца года
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард «Каспия» и сборной Казахстана Максим Марчук отстранён от матчей до 31 декабря 2025 года и оштрафован на 500 тысяч тенге (примерно 80 тысяч рублей) за критику в адрес президента казахстанской Федерации баскетбола Абая Алпамысова.

Инцидент случился в середине апреля, когда Марчук после поражения в матче с «Алматинским легионом», будучи возмущённым судейскими решениями, подошёл к Алпамысову, заявив ему следующее: «Что вы улыбаетесь всегда? Вот пока такие люди, как вы, сидите в федерации, будет вот такая жопа». Впоследствии Совет лиги принял решение отстранить и оштрафовать Марчука.

Максим заявил, что не получал уведомления о готовившемся заседании, а оно проходило без его участия. О решении он узнал через неделю, получив сообщение по электронной почте.

«По самой достоверной информации знал о каком-то собрании или совещании. Но ни разу как игрок Национальной лиги не слышал о Совете лиги. На заседании этого непонятного органа власти было вынесено решение по моей игровой карьере в качестве члена сборной и игрока чемпионата Казахстана на ближайшие восемь месяцев под эгидой НФБ.

Решение вынесено без моего участия, уведомления, без предъявления доказательств, без указания на конкретные статьи и пункты регламента, чемпионатов или положения Национальной лиги, которые я якобы нарушил, используя в отношении президента федерации нецензурную брань и оскорбления.

Я считаю это решение необоснованным по причине того, что в отношении Алпамысова А., при свидетелях, я не совершал тех действий, за которые мне придумали наказание, противоречащее всем принципам справедливости и правам на защиту, закреплённым в законодательстве и спортивной этике Республики Казахстан. ⟨...⟩ Считаю решение несостоятельным», — написал Марчук на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Шакил О'Нил похоронил экс-игрока НБА на всю Америку. Извиняться пришлось всему каналу
Шакил О'Нил похоронил экс-игрока НБА на всю Америку. Извиняться пришлось всему каналу

Ислам Махачев играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android