Игрок сборной Казахстана сделал заявление после скандальной дисквалификации до конца года

Лёгкий форвард «Каспия» и сборной Казахстана Максим Марчук отстранён от матчей до 31 декабря 2025 года и оштрафован на 500 тысяч тенге (примерно 80 тысяч рублей) за критику в адрес президента казахстанской Федерации баскетбола Абая Алпамысова.

Инцидент случился в середине апреля, когда Марчук после поражения в матче с «Алматинским легионом», будучи возмущённым судейскими решениями, подошёл к Алпамысову, заявив ему следующее: «Что вы улыбаетесь всегда? Вот пока такие люди, как вы, сидите в федерации, будет вот такая жопа». Впоследствии Совет лиги принял решение отстранить и оштрафовать Марчука.

Максим заявил, что не получал уведомления о готовившемся заседании, а оно проходило без его участия. О решении он узнал через неделю, получив сообщение по электронной почте.

«По самой достоверной информации знал о каком-то собрании или совещании. Но ни разу как игрок Национальной лиги не слышал о Совете лиги. На заседании этого непонятного органа власти было вынесено решение по моей игровой карьере в качестве члена сборной и игрока чемпионата Казахстана на ближайшие восемь месяцев под эгидой НФБ.

Решение вынесено без моего участия, уведомления, без предъявления доказательств, без указания на конкретные статьи и пункты регламента, чемпионатов или положения Национальной лиги, которые я якобы нарушил, используя в отношении президента федерации нецензурную брань и оскорбления.

Я считаю это решение необоснованным по причине того, что в отношении Алпамысова А., при свидетелях, я не совершал тех действий, за которые мне придумали наказание, противоречащее всем принципам справедливости и правам на защиту, закреплённым в законодательстве и спортивной этике Республики Казахстан. ⟨...⟩ Считаю решение несостоятельным», — написал Марчук на своей странице в социальных сетях.

Ислам Махачев играет в баскетбол: